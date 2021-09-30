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Galatasaray 5 eksikle Fransa'da! Maçın iddaa'da favorisi olan Marsilya'nın oranı...

#Misli.Com#İddaa#Marsilya Galatasaray
Galatasaray 5 eksikle Fransada Maçın iddaada favorisi olan Marsilyanın oranı...

Göztepe galibiyetiyle morallenen Galatasaray, Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Marsilya ile kozlarını Fransa'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MARSİLYA

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1'de şampiyon Lille'in 23 puan gerisinde 5. olarak tamamlayan Marsilya, Şampiyonlar Ligi grubunda oynadığı 6 maçın da 5'ini kaybetmişti.

Geçen sezonun son bölümünde takımın başına geçen Jorge Sampaoli ile yeni sezona başlayan yönetim, transferde oldukça bonkör davrandı. 60+ milyon euro harcandı...

3-4-3'ün solunda oynayan Gerson için 25 milyon euro bonservis ödendi. Geçen sezon takımda kiralık olarak bulunan Arjantinli stoper Leonardo Balerdi'nin tapusu 11 milyon euroya alındı. Balerdi'nin savunma partneri Luan Peres'in bonservisi için de yaklaşık 5 milyon euro harcandı.

İki de önemli kiralama yapıldı. İkisi de Roma'dan... Biri kaleye Pau Lopez, 5 resmi maça çıkıp 3'ünde kalesini kapattı. Diğeri milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 8 resmi maçta 4 gol sevinci yaşadı.

Sakatlık sorunlarını atlatan Arkadiusz Milik ve Boubacar Kamara maç kadrosunda olacak ancak ilk 11'de yer alamayacak. Özellikle Kamara'nın orta alanda direnci yüksek bir isim olması ve tam hazır olmaması temsilcimiz Galatasaray için avantaj olabilir.

GALATASARAY

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Grubun ilk maçında Lazio'yu 1-0 yense de Süper Lig'de kötü giden Galatasaray, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası Göztepe'yi 2-1 yenip hayata döndü.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da Fransa kafilesinde yer aldı. Boey yokken sağ bekte ciddi sıkıntılar çekilmişti... Yine de TD Fatih Terim'in Lazio karşısında kazanan 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Yani sağ bekte DeAndre Yedlin forma giyecek. Sakatlığı bulunan Arda Turan dışında; UEFA listesinde yer almayan Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan deplasmana götürülmedi.

Süper Lig'de cezalı olan Marcao, Avrupa Ligi'nde Victor Nelsson ile stoper ikilisini oluşturmaya devam edecek. Orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" üçlüsünü göreceğiz.

Hücumun bir kanadında Kerem Aktürkoğlu, diğer kanadında Olimpiu Morutan görev yapacak. Gole en yakın isim Halil Dervişoğlu olacak. 

Galatasaray 5 eksikle Fransada Maçın iddaada favorisi olan Marsilyanın oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Marsilya bu sezon Velodrome'da oynadığı 4 maçın tamamında 2+ gol atmayı başardı.

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- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanamadı. (1 mağlubiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya kazanır" oldu!

%57'lik kesim Cengiz Ünder'in formasını giydiği Fransız ekibi Galatasaray karşısında maçın favorisi olarak görüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Marsilya'da İlk Anları...

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