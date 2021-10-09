Galatasaray 4-3 Tuzlaspor (Maç özeti ve goller)

Galatasaray, milli arayı TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 4-3 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Babel, 18. dakikada Oğulcan, 55. dakikada Ömer Bayram ve 66. dakikada Diagne atarken Tuzlaspor'un sayılarını 36. dakikada Sedat, 50. dakikada Ahmet ve 86. dakikada Safa kaydetti.
Galatasaray'da Ömer Bayram mücadeleyi 1 gol 1 asistle tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim maçı kulübe yerine sahayı yüksekten gören bir tribünden izledi.