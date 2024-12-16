Galatasaray 4-3 Trabzonspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'loa skoru eşitledi. Ev sahibi ekpip 29'da Yunus Akgün ile yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 51. dakikada Banza ile 2-2'yi buldu, 55'te Ozan Tufan'ın ikinci golüyle 3-2 öne geçti.

Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi. 90+8'de Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Maçın genelinde açık oynayan iki takım çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Özellikle Uğurcan Çakır kalesinde kritik kurtarışlar yaptı. 90. dakikada Draguş'un vuruşunda kaleye giden topu Abdülkerim çıkardı, Galatasaray'ın 90+6'da bir topu da direkten döndü.

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Bu sonuçla Galatasaray ligde puanını 41'e yükseltti. Bu sezon deplasmanlarda galibiyet hasreti devam eden Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

GALATASARAY 4-3 TRABZONSPOR

GOL: 8' Mertens, 17' Ozan Tufan, 29' Yunus Akgün, 51' Banza, 55' Ozan Tufan, 63' Batshuayi (P), 90+8' Ali Şahin Yılmaz (k.k.)

İlk yarı sonucu: 2-1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Jelert, Yunus, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.

17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1

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28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.

51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2

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55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3

63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.

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90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.

90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.

90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3