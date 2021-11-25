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Galatasaray 4-2 Marsilya (Maçın özeti ve golleri)

#Uefa Avrupa Ligi#Galatasaray#Marsilya
Galatasaray 4-2 Marsilya (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Galatasaray - Marsilya maçından öne çıkan fotoğraflarGalatasaray - Marsilya maçından öne çıkan fotoğraflar
Galatasaray - Marsilya maçından öne çıkan fotoğraflar

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Galatasaray ile Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 5. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-kırmızılılar, son maçlar öncesinde grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray, 12. dakikada Cicaldau ile öne geçerken 30. dakikada Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Feghouli çıktı ve skor 3-0'a geldi. Marsilya, 68'te Milik ile umutlanırken 83'te Babel, takımının 4. golünü kaydetti.

Karşılaşmada son sözü ise 85. dakikada Milik söyledi.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 11'e yükselterek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Marsilya ise 4 puanda kaldı. 

Sarı-kırmızılılar son hafta Lazio'ya konuk olacak ve sahadan 1 puanla ayrılması halinde grubu lider bitirecek. Marsilya ise Lokomotiv Moskova'yı evinde ağırlayacak.

Puan durumu;

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1- Galatasaray - 11 puan
2- Lazio - 8 puan
3- Marsilya - 4 puan
4- Lokomotiv Moskova - 2 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

5inci dakikada Taylan Antalyalının topu kaptırmasıyla yaşanan Marsilya tehlikesinde Dieng topa müdahale edemeden Muslera meşin yuvarlağa hamle yaptı.

11inci dakikada Feghoulinin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Diagnenin vuruşu üst direkten döndü.

12nci dakikada Galatasarayın hızlı atağında Feghouli rakibinden sıyrılarak pasını Cicaldauya aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Cicaldau, ağları sarstı: 1-0.

20nci dakikada Peresin ceza sahasının sol tarafından yaptığı sert vuruş direkten döndü.

30uncu dakikada Kerem Aktürkoğlunun pasıyla bir kez daha ceza sahasına sarkan Cicaldaunun içeri çevirdiği top Caleta-Cara çarptı ve ağlarla buluştu: 2-0.

37nci dakikada Guendouzinin kullandığı serbest vuruşta Diengin kafa vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

42nci dakikada gelişen Marsilya atağında topla ceza sahasına giren Diengin sağ taraftan yaptığı sert vuruş direkten döndü.

İlk yarı sarı kırmızılıların 2-0lık üstünlüğü ile son buldu.

47nci dakikada Marsilyanın atağında Dieng savunma arkasına sarktı ve Musleradan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, top auta gitti.

64üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak topu altıpasa gönderdi. Feghouli, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.

67nci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Dieng, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada Kerem Aktürkoğlunun müdahalesiyle yerde kaldı Hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68inci dakikada topun başına Milik geçti. Milikin şutunu Muslera kurtarırken, seken topu bir kez daha önünde bulan Milik bu kez ağları buldu: 3-1.

70nci dakikada Feghouli savunma arkasına kaçtı ve kaleci Lopez açılarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Kaleye uzak bir mesafede topu önünde bulan ve karşısında boş kale olan Diagne, ayağı zemine takılınca istediği vuruşu yapamadı ve savunma golü önledi.

83üncü dakikada Ryan Babel, savunma arkasına kaçtı ve kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruş topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

85inci dakikada Fuentenin sol kanattan içeri kestiği topta Nelssondan seken topu Milik kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 4-2.

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İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

Marsilya: Pau Lopez; Caleta-Car, Saliba, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson; Dieng, Lirola; Milik.

 

 

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#Uefa Avrupa Ligi#Galatasaray#Marsilya

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