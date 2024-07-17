Galatasaray 3. hazırlık maçında galibiyet arıyor

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Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Aslanlar, Pazartesi günü ise Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı kırmızıların üçüncü hazırlık maçı merakla bekleniyor.

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 18 Temmuz saat 20.30'da Slovakya’nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga'da mücadele eden Trencin ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın son maçtaki iki golünü kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra kamp kadrosunda; "Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban” yer alıyor.

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KAMPA ÖZEL 5 SAATLİK CANLI YAYIN

Saat 19.00’da “Maça Doğru” programıyla başlayacak özel yayında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Serhan Türk Avusturya’daki Raiffeisen Arena’dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi hazırlıkları aktaracak. Saat 20.30’da başlayacak Galatasaray – Trencin maçını ise Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. “Maçın Ardından” programında da Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray iki hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı kırmızılılar Trencin karşılaşmasından sonra ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Lecce ve Parma ile mücadele edecek.