Galatasaray 3 eksikle Sporting'e konuk olacak! Kamp kadrosu açıklandı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

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GALATASARAY, PORTEKİZ'E HAREKET ETTİ

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı maç için Portekiz'e gitti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Lizbon'a hareket eden kafileye Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ile Fatih Demircan eşlik etti. Sarı-kırmızılı futbolcuların bazıları otobüsle bazıları da özel araçla havalimanına geldi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Sporting maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Hazırlıklarını Portekiz'de müsabakanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda tamamlayacak Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

Savunma: El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga

Hücum: Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül