×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray 3 eksikle Boluspor'a konuk olacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Boluspor#Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray 3 eksikle Boluspora konuk olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:11

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Boluspor'a konuk olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Boluspor#Ziraat Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!