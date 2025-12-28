×
Galatasaray, 3 eksikle 2. yarı hazırlıklarına başlıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. yarısı öncesi hazırlıklarına başlayacak. Sarı kırmızılılarda bir dizi eksik futbolcu bulunuyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci devresinin hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 42 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider kapatan sarı-kırmızılı ekip, 1 hafta izin yaptı.

Sezonun ilk yarısını 21 Aralık'taki Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandıran Galatasaray, 29 Aralık Pazartesi günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci devre öncesi ilk çalışmasına çıkacak. Sarı-kırmızılıların antrenmanına, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina katılamayacak.

Devre arasında kamp yapma fırsatı bulamayan Galatasaray, 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa yarı final maçında mücadele edecek. "Cimbom" finale yükselmesi durumunda 10 Ocak'ta bir maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ocak'ta deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısını, 17 Ocak'ta sahasındaki Gaziantep FK maçıyla açacak.

 

