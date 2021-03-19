Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Çaykur Rizespor 4-3'lük skorla kazandı ve Galatasaray, 2 maç fazlasına karşın lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmanın ilk golü 2. dakikada Samudio'dan gelirken 14. dakikada Yedlin skoru eşitledi.

Galatasaray, 31. dakikada Emre Akbaba'nın attığı gole 41. dakikada Boldrin'den yanıt geldi.

Rizespor, 54. dakikada Skoda ile bir kez daha öne geçerken 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine kaydettiği golle durum 3-3'e geldi.

Son sözü ise 90+3. dakikada Fernando söyledi ve Galatasaray, karşılaşmayı 4-3 kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio, ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.

14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Galatasaray, skoru 2-1 yaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mohamed, Falcao

Rizespor: Gökhan Akkan; Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı; Baiano, Djokovic; Boldrin, Sabo, Samudio; Skoda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...