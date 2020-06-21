Galatasaray 3-3 Gaziantep | Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve 90+15. dakikada Maxim'den geldi.

BAŞAKŞEHİR ÖNCESİ KAYIPLAR

Sarı-kırmızılı takımda Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Ceza sınırında olan Mariano ise ilk yarıda sarı kart gördü. İki yıldız Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

FALCAO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Radamel Falcao, 75. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

90+4'TE İPTAL EDİLEN GOL

Gaziantep FK'da Kayode'nin 90+4. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucunda faul gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep: Günay, Papy, Tosca, Mehmet, Oğuz, Kana Biyik, Güray, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı.

34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.