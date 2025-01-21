Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev maç özeti (UEFA Avrupa Ligi)

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray bu akşam evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 45. dakikada Vanat ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla sonuçlandı.

İkinci yarı neredeyse golle başladı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 53. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 3-1'e geldi.

Dinamo Kiev, 69 ve 82. dakikalarda Yarmolenko ile bulduğu gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev

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GOL: 6' Davinson Sanchez, 22' Abdülkerim Bardakcı, 53' Osimhen (P) - 45' Vanat, 69', 82' Yarmolenko

Bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü beraberliğini alan Galatasaray, 13 puanla 5. sırada yer aldı. Avrupa'da ilk puanını alan Dinamo Kiev ise 1 puanla son basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Ajax deplasmanına çıkacak. Dinamo Kiev ise RFS'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakika sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi'nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera'yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)