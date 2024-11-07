Galatasaray 3-2 Tottenham (Maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı temsilcimiz 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39. dakikalarda Victor Osimhen attı. Tottenham'ın sayılarını 18'de Lankshear ve 69'da Solanke kaydetti.

Tottenham'da Lankshear 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Temsilcimizin çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta 10 kişi Tottenham son anlarda beraberlik golü aradı ancak fırsat bulamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmezliğini sürdüren Galatasaray puanını 10'a yükseltti. İlk kez kaybeden Tottenham ise 9 puanda kaldı.

GALATASARAY 3-2 TOTTENHAM

GOL: 6' Yunus Akgün, 19' Lankshear, 32' Osimhen, 39' Osimhen, 69' Solanke

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KIRMIZI KART: 60' Lankshear

İlk yarı sonucu: 3-1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens’in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün’ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Gray’in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens’in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün’ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi’nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen’e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens’e verdi. Dries Mertens’in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Mertens, sağ taraftan kullandığı kornerde topu ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün’e gönderdi. Yunus’un gelişine sert vuruşu savunmadan da sekerek sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper’in son çizgiye inmeden arka direğe yerden ortasında Osimhen’in altıpas üzerindeki vuruşunu kaleci Forster çizgi üzerinden çıkardı.

61. dakikada Barış Alper’in ceza sahası önü sağ çaprazından sert şutunu kaleci Forster çeldi. Tottenham savunması dönen topa Torreira’nın vurmasına izin vermeden araya girdi.

69. dakikada Porro’nun ceza sahası sağ çaprazından son çizgiye inerek ön direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Solanke topukla filelere yolladı. 3-2

76. dakikada orta sahadan çalımlarla ilerleyen Ziyech’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafındaki Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.