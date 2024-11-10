Galatasaray 3-2 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)

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Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk etti.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Osimhen'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar devreye 1-0 üstün girdi.

Samsunspor, Ntcham'ın penaltı golüyle skoru eşitlerken dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye yine Osimhen çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray, 85. dakikada Batshuayi ile farkı 2'ye çıkarırken son sözü 90+3. dakikada Bennasser penaltıdan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Mertens’in attığı pas sonrası sağ tarafta topu alan Torreira ceza sahasına ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

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11. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Sara’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens’in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada sol taraftan Yunus’un ortasında Osimhen penaltı noktası üzerinden kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dimata, Davinson’un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada Sara’nın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün ortasında kaleci Okan’ın elinden kaçırdığı topa arka direkte Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

59. dakikada topla hareketlenen Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ tarafındaki Sallai’ye pasını aktardı. Sallai’nin arka direğe yaptığı ortaya Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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62. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Davinson’un ortasına Abdülkerim’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson’un röveşatasında meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

85. dakikada Muslera’nın uzun pasında savunmadan seken top Ziyech’in önünde kaldı. Ziyech’in savunma arkasına pasında Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

88. dakikada sol taraftan yapılan ortada Soner Aydoğdu, ceza sahası içinde Nelsson’un müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Mouandilmadji’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen

Samsunspor: Okan: Van Drongelen, Satka, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Marius