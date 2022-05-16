Galatasaray 3-2 Adana Demirspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda 35 bin taraftar önünde oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Adana Demirspor, 9. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Galatasaray 30. dakikada Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kafa golüyle 2-1'i, 63. dakikada Kerem'in asistinde Gomis'in attığı golle 3-1'i buldu. 67. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Balotelli müthiş bir vuruşla farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.

Galatasaray'da Gomis'in 74. dakikada attığı gol VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Bu sonucun ardından iki maç sonra galibiyet alan ve bu sezon evindeki son maçı kazanan Galatasaray puanını 51'e çıkardı. Art arda 5. maçını kaybeden Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Babel kafayı vurdu ancak top Gomis’in sırtına çarptı, dönen topu savunma kornere attı.

5. dakikada Van Aanholt bu kez soldan korneri kullandı. Savunmadan seken top Babel’in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun arka direkte gelişine vuruşunda kaleci Muric gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, Vargas’la paslaşıp savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve çaprazdan topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Balotelli, Berkan’dan sıyrılıp uzak köşeye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkan uzaktan direkt kaleyi düşündü ancak top savunmadaki Samet’in eline çarpınca Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başın geçen Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve skoru eşitledi. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’na ortaladı. Bu futbolcu yükselip kafayı vurdu, kaleci Muric topu koltuğunun altından kaçırdı ve Galatasaray öne geçti. 2-1

59. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis, ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumdaki Halil’e çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

63. dakikada soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine çıkardı. Bu noktada müsait durumdaki Gomis farkı 2’ye çıkardı. 3-1

67. dakikada Vargas’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. İtalyan oyuncu, ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği vuruşunda fileleri havalandırdı. 3-2

83. dakikada Vargas’ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Balotelli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

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Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka x, Ali Tuna xx, Murat Ergin Gözütok xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xxx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Berkan xx, Pulgar xx, Babel xxx (Feghouli dk. 87 ?), Kerem xxx (Barış Alper dk. 90 ?), Halil xxx (Emre Kılınç dk. 87 ?), Gomis xxx (Mustafa Muhammed dk. 87 ?)

Yedekler: Jankat, Taylan, Ömer, Işık Kaan, Cicaldau, Semih

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Adana Demirspor: Muric x, Semih x, Deli x (Tayyip dk. 76 x), Samet x, Alper xx (Rassoul dk. 68 x), Bjarnason xx, Gökhan xx (Djokovic dk. 68 x), Yunus xxx (Akintola dk. 77 x), Belhanda x (Assombalonga dk. 68 x), Vargas xx, Balotelli xx

Yedekler: Vedat, İsmail, Erhun, Mustafa, Sinan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Yunus Akgün (dk. 9), Balotelli (dk. 67) (Adana Demirspor), Gomis (dk. 30 pen. ve dk. 63), Kerem (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Samet, Assombalonga (Adana Demirspor), Nelsson, Berkan, Marcao (Galatasaray)

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TORRENT'İN KADRO TERCİHİ: ARDA, MORUTAN KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 36’ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ilk 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Alpaslan Öztürk yerine Marcao, Taylan Antalyalı yerine Pulgar, Cicaldau yerine Halil Dervişoğlu ve Mohamed yerine Gomis’e ilk 11’de görev verdi. Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Babel, Pulgar, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Gomis.

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Morutan, Pena ve Omar, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

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MARCAO İKİ MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 2 maçlık aranın ardından sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Altay maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Marcao; Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız, Adana Demirspor karşısında ilk 11’de yer aldı.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligin 36’ncı haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, İsmail Çokçalış, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul ve Sinan Kurt’un yerine Semih Güler, Deli, Alper Uludağ ve Vargas’a ilk 11’de şans tanıdı.

Adana Demirspor, Nef Stadyumu’nda sahaya; Muric, Semih Güler, Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Bjarnason, Yunus Akgün, Vargas, Belhanda, Balotelli ilk 11’i ile çıktı.