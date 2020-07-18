Galatasaray 3-1 Göztepe

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Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Saracchi, 81. dakikada Emre Akbaba ve 90+7 dakikada Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 77. dakikada Napoleoni'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 55'e yükselirken Göztepe 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Seri, serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı; kaleye yönelen topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

10' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

17' Feghouli'nin akıl dolu pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba topu bekletmeden kaleye gönderdi, top az farkla dışarıya gitti

22' Galatasaray'da Adem Büyük, kaleci Beto'ya baskı uygulayıp topu kazandıktan sonra ağları havalandırmıştı. Ancak VAR kontrolünde Adem Büyük'ün GOL öncesinde Beto'ya faul yaptığı tespit edildi ve GOL geçerli sayılmadı

35' Galatasaray'da Ryan Donk, Tripic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Kaleci Okan'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mossoro'nun uzak köşeye plase vuruşu az farkla auta çıktı

50' Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Adem Büyük'ün şutunu Beto kurtardı. Hakem Koray Gençerler penaltının tekrar edilmesi kararını verdi. Tekrarlanan penaltıda Belhanda, bu kez penaltıyı auta attı.

60' Seri'nin kullandığı serbest vuruşu Göztepe savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Saracchi'nin gelişine vuruşu ağları havalandırdı

68' VAR kontrolünde Halil Akbunar'ın GOL öncesinde Marcelo Saracchi'ye faul yaptığı tespit edildi ve GOL geçerli sayılmadı

77' Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Napoleoni'nin şutu ağlarla buluştu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni