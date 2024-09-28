Galatasaray 3-0'ı koruyamadı, ikinci yarıda şaşırtan istatistik! 41 yıl sonra yaşandı

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Fall, Hajradinovic ve Nuno Da Costa'nın gollerine engel olamadı.

Böylece Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez puan kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 2024-2025 sezonunda Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak.

İKİNCİ YARIDA ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK

İlk yarıdaki rakip kaleyi 7 kez yoklayan ve 3 isabetli şutta 3 gol bulan Galatasaray, ikinci yarıda yalnızca 1 kez şut denemesi yaptı ve bu da kaleye isabet etmedi.

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5 YIL SONRA EN DÜŞÜK ŞUT SAYISI

Opta'nın verilerine göre; Kasımpaşa maçının ikinci yarısında bir şut çeken Galatasaray, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana iç sahadaki bir Süper Lig karşılaşmasının ikinci devresindeki en düşük sayısını tekrarladı.

41 YIL SONRA KORUYAMADI

Ayrıca, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez üç farkla öne geçtiği bir iç saha maçında puan kaybetti.

1983 yılında Galatasaray, Fenerbahçe ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede avantajını koruyamamıştı.