Galatasaray 3-0 Başakşehir (Maçın golleri ve özeti)

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Başakşehir'i 3-0 yenerken üst üste 4. galibiyetini aldı ve Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Henry Onyekuru, 64. dakikada Ryan Donk ve 90+3'te Mostafa Mohammed kaydetti.

Başakşehir'de Giualino'nun 26. dakikada kullandığı penaltıyı Fernando Muslera kurtardı.

Sarı kırmızılı takımda Onyekuru ilk kez 11'de sahaya çıkarken Mostafa Mohamed ilk kez bir maçta forma giydi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltirken maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. 5 maçtır kazanamayan Başakşehir ise Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçtan yenik ayrılırken 24 puanla 15. sırada kaldı.

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