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Galatasaray 2'de 2 yaptı

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#Galatasaray#Basketbol#OGM Ormanspor
Galatasaray 2de 2 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 20:54

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında OGM Ormanspor'u 68-54 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 -OGM Ormanspor: 54
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Burak Yılmaz, Hakan Gerey, Melikşah Mercan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 4, Jisu Park 14, Meltem Yıldızhan 7, Fraser 17, Vanloo 7, Selin Rachel Gül 3, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 11, Holingsvorth

OGM Ormanspor: Sutton 10, Manolya Kurtulmuş 9, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 14, Sissoko 8, Duygu Özen, İdil Türk, Esra Ural Topuz 2, Berger 9

1. Periyot: 15-11

Devre: 34-29

3. Periyot: 50-39

 

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında OGM Ormanspor'u 68-54 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, OGM Ormanspor ise çıktığı ilk müsabakayı kaybetti.

 

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#Galatasaray#Basketbol#OGM Ormanspor

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