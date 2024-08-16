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Galatasaray 2'de 2 için Konyaspor karşısında!

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor
Galatasaray 2de 2 için Konyaspor karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın açılış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor’a konuk olacak. Direnç Tonusluoğlu’nun yöneteceği maç 21.00’de başlayacak.

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Sezona 2-1’lik Hatayspor galibiyeti ile başlayan son şampiyon Galatasaray hem bugün de galip gelip ikide iki yapmak hem de deplasmanlardaki 12 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve takımdan ayrılması beklenen Zaha forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı kırmızılılarda ilk maçına çıkacak.

İlk maçında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 yenen Konyaspor’da ise sakat olan stoper Calusic’in forma giymesi beklenmiyor.

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Galatasaray 2de 2 için Konyaspor karşısında

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor

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