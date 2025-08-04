Galatasaray %270, Fenerbahçe %150 arttı!

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Galatasaray'ın tam 75 milyon Euro ödemeyi göze alarak Victor Osimhen’i transfer etmesi doğal olarak gündemin 1 numarasına yerleşti. Evde, sokakta, işyerinde, gencinden yaşlısına herkes bu rekor transferi konuşuyor. Başkan Dursun Özbek’in bu cesur hamlesi kimileri tarafından “Türkiye henüz o seviyede değil. Bu kadar büyük riske girmemeliydi” sözleriyle eleştirilirken, bazıları da, “Büyük başarılar büyük transferlerle kazanılır” diyerek destek veriyor. Osimhen’in gelişiyle toplam kadro değerini 319 milyon Euro’ya yükselten Galatasaray, böylelikle Türk futbol tarihinin en pahalı takımını kurmuş oldu.

Rakamlar daha da artacak

Transfer sezonunun devam etmesi ve Galatasaray’ın en azından yabancı bir kaleci alacak olması, bu rakamın çok daha yükseleceği anlamına geliyor. Sarı kırmızılıların 2025-26 sezonu için kurduğu kadronun dikkat çeken diğer detayı; tüm futbolcuların bonservislerinin kulübe ait olması. Bundan sonra transfer edilecekler de bonservisleriyle alınırsa, Galatasaray uzun yıllar sonra ilk kez bir sezona ‘kiralık’ oyuncusu olmadan girecek. Tarihin en pahalı takımının sahada neler yapacağı merakla beklenirken, “Geçmişte durum nasıldı?” sorusuna cevap bulmak için Transfermarkt verileriyle bir araştırma yaptık.

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G.Saray çıtayı çok yükseltti

Son 10 yılı baz alan araştırmamız, Galatasaray’ın bu süreçte kadro değerini en fazla artıran kulüp olduğunu ortaya koydu. 2015-16 sezonunda 117 milyon Euro’luk bir takıma sahip olan sarı kırmızılıların 2025-26 sezonu kadrosunun değeri tam 319 milyon Euro... Bu da bize 10 yıllık süreçte Galatasaray’ın kadro değerinin yüzde 270, başka bir deyişle 2.7 kat yükseldiğini gösteriyor. Aynı dönemde Fenerbahçe, kadro değerini yüzde 150 (169 milyon Euro’dan 268 milyon Euro’ya) artırırken, Beşiktaş’taki yükseliş miktarı sadece yüzde 21 (128 milyon Euro’dan 155 milyon Euro’ya) olarak gerçekleşti.

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SON 11 SEZONDA SÜPER LiG’iN EN PAHALI iLK 3 KADROSU

2015-16:

1. Fenerbahçe 169

2. Beşiktaş 128

3. Galatasaray 117

Şampiyon: Beşiktaş

2016-17:

1. Beşiktaş 137

2. Fenerbahçe 104

3. Galatasaray 88

Şampiyon: Beşiktaş

2017-18:

1. Beşiktaş 123

2. Galatasaray 96

3. Fenerbahçe 75

Şampiyon: Galatasaray

2018-19:

1. Galatasaray 130

2. Fenerbahçe 104

3. Beşiktaş 78

Şampiyon: Galatasaray

2019-20:

1. Galatasaray 105

2. Trabzonspor 87

3. Fenerbahçe 76

Şampiyon: Başakşehir

2020-21:

1. Fenerbahçe 115

2. Galatasaray 108

3. Beşiktaş 105

Şampiyon: Beşiktaş

2021-22:

1. Fenerbahçe 152

2. Galatasaray 131

3. Trabzonspor 124

Şampiyon: Trabzonspor

2022-23:

1. Galatasaray 203

2. Fenerbahçe 193

3. Trabzonspor 135

Şampiyon: Galatasaray

2023-24:

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1. Galatasaray 256

2. Fenerbahçe 218

3. Beşiktaş 147

Şampiyon: Galatasaray

2024-25:

1. Galatasaray 317

2. Fenerbahçe 270

3. Beşiktaş 137

Şampiyon: Galatasaray