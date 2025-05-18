Galatasaray 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutluyor Şampiyonluk kutlamalarını aktarıyoruz

ICARDI: ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI

Sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu: 'Çok mutluyuz. Geldiğim zaman, 'Her ne varsa kazanmak istiyoruz.' demiştim. Burası çok büyük bir camia, takım çalışmasının ödülü bunlar... Şimdi kutlama zamanı...'