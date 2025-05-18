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🔴 CANLI | Galatasaray 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutluyor! Şampiyonluk kutlamalarını aktarıyoruz

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#Galatasaray#Şampiyonluk#Kutlama
Galatasaray 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutluyor Şampiyonluk kutlamalarını aktarıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 20:56

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, benzersiz bir başarı gösterek 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluğun kesinleştiği Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları düzenliyor. Kutlamaları anbean haberimizden canlı olarak aktarıyoruz.

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı taktı.

Sarı-Kırmızılı camia şampiyonluğu RAMS Park'ta kutluyor. Kutlamaları haberimizden anbean aktarıyoruz...

RAMS PARK’TA ‘FENER AĞLAMA’ ÇALIYOR
G.SARAY'IN YILDIZLARINDAN 'PODE SENTRA' DANSI

Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı’dan ‘Pode Sentra’ dansı

RAMS PARK’TA ‘YILDIZLARIN ALTINDA’ PERFORMANSI
G.SARAY'DA 25. ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL TİŞÖRT
G.SARAYDA 25. ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL TİŞÖRT

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylı futbolcular 25. şampiyonluğa özel olarak hazırlanan tişörtleri giydi

ICARDI: ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI
ICARDI: ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI

Sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu: 'Çok mutluyuz. Geldiğim zaman, 'Her ne varsa kazanmak istiyoruz.' demiştim. Burası çok büyük bir camia, takım çalışmasının ödülü bunlar... Şimdi kutlama zamanı...'

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK TWEETİ
MAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

RAMS Park'ta şampiyonluğun kesinleştiği son düdükle beraber Şampiyonlar Ligi müziği çalmaya başladı ve kutlamalar başladı

GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU VE 5. YILDIZI KUTLUYOR
GALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU VE 5. YILDIZI KUTLUYOR

Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray aynı zaman Türk futbol tarihinde ilk kez 5. yıldızı takan takım oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak aktarıyoruz.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRAMS PARK’TA ‘FENER AĞLAMA’ ÇALIYOR
timelineG.SARAY'IN YILDIZLARINDAN 'PODE SENTRA' DANSI
timelineRAMS PARK’TA ‘YILDIZLARIN ALTINDA’ PERFORMANSI
timelineG.SARAY'DA 25. ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL TİŞÖRT
timelineICARDI: ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI
timelineGALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK TWEETİ
timelineMAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ
timelineGALATASARAY 25. ŞAMPİYONLUĞU VE 5. YILDIZI KUTLUYOR
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#Galatasaray#Şampiyonluk#Kutlama

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