Galatasaray 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutluyor Şampiyonluk kutlamalarını aktarıyoruz

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı taktı.
Sarı-Kırmızılı camia şampiyonluğu RAMS Park'ta kutluyor. Kutlamaları haberimizden anbean aktarıyoruz...
Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı’dan ‘Pode Sentra’ dansı
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylı futbolcular 25. şampiyonluğa özel olarak hazırlanan tişörtleri giydi
Sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu: 'Çok mutluyuz. Geldiğim zaman, 'Her ne varsa kazanmak istiyoruz.' demiştim. Burası çok büyük bir camia, takım çalışmasının ödülü bunlar... Şimdi kutlama zamanı...'
RAMS Park'ta şampiyonluğun kesinleştiği son düdükle beraber Şampiyonlar Ligi müziği çalmaya başladı ve kutlamalar başladı
Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray aynı zaman Türk futbol tarihinde ilk kez 5. yıldızı takan takım oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak aktarıyoruz.