Galatasaray, 2025'e Göztepe ile başlıyor!

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2024 yılını en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, 2025’in ilk maçında Göztepe’yi konuk edecek.

RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ev sahibi takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi dışında eksik yok. Konuk İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan İsaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Süper Lig’de geride kalan 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik alarak 44 puan toplayan Galatasaray, puan kayıplarını sahasındaki Kasımpaşa (3-3) ve Eyüpspor (2-2) karşılaşmalarında yaşadı.

OSIMHEN, BARIŞ VE YUNUS

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Bugünkü maçta Cimbom’un en büyük hücum silahları, Süper Lig’de 9, Avrupa Ligi’nde 3 gol atan Victor Osimhen, her iki kulvarda 5’er gol kaydeden Yunus Akgün ve ligde 8, Avrupa’da 1 kez fileleri havalandıran Barış Alper olacak. Oynadığı 16 maçta 8 galibiyet ile 4’er beraberlik ve mağlubiyet alan Göztepe’de ise üç oyuncu ön plana çıkıyor: Romulo (7 gol, 4 asist), Tijanic (4 gol, 6 asist) ve Juan (3 gol, 4 asist).