Galatasaray 2018'den sonra bir kez daha kabus gördü!

Bu süreçte 9 puan kaybeden sarı kırmızılılar, 2018’den sonra ilk defa Türk Telekom Stadı’nda üst üste 4 mücadelede kazanamadı.

Sarı kırmızılılar, son olarak 2018-2019 sezonunda 19 Ekim 2018 ve 8 Aralık 2018 tarihleri arasında oynadığı Bursaspor (1-1), Fenerbahçe (2-2), Konyaspor ve (1-1) Çaykur Rizespor (2-2) maçlarında kazanamazken, söz konusu karşılaşmaların tamamından rakipleriyle beraberlikle kalmıştı.

İSABETLİ ŞUT İÇİN 79 DAKİKA BEKLEDİ

Falcao ve Muhammed’in yokluğunda ileri uçta Babel ve Halil’den beklediği verimi alamayan Galatasaray, ilk isabetli şutunu 79’da çekebildi.

Saracchi’nin ortaya çevirdiği topa Emre Kılınç iyi vurdu ancak kaleci Uğurcan topu çıkardı. Galatasaray bu sezon ilk defa iç sahada oynadığı bir maçın ilk 45 dakikasını isabetli şut çekemeden tamamladı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...