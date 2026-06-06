Galatasaray, 2 milli yıldızın peşinde! Görüşme başladı

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Süper Lig'de üst üste 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar iki milli yıldızın peşine düştü.

Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği Can Uzun transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sky Almanya’nın haberine göre Sarı-Kırmızılı kulübün yetkilileri, Almanya’da Eintracht Frankfurt yöneticileriyle resmi görüşmelere başladı. A Milli Takım kampında bulunan genç yıldızın da Galatasaray’a sıcak baktığı öne sürülürken, transferde en büyük engel Frankfurt’un talep ettiği yüksek bonservis bedeli olarak görülüyor.

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Alman ekibinin pazarlıklara 60 milyon Euro seviyesinden başladığı belirtilirken, Galatasaray’ın ise 35 milyon Euro artı performansa dayalı bonuslar içeren teklif sunduğu ifade edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem Başkan Dursun Özbek’in hem de teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği bu transfer için şartları zorlamaya hazırlanıyor. Ancak kulüp kaynakları, 60 milyon Euro seviyelerine çıkılmasının beklenmediğini, tarafların yaklaşık 40 milyon Euro civarında ortak noktada buluşabileceğini düşünüyor. Can Uzun transferinde son kararın ise Dünya Kupası sonrasında verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray’ın gündemindeki bir diğer isim de Danimarka temsilcisi Midtjylland’da forma giyen Aral Şimşir. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç orta saha oyuncusunu kadroya katmak için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. 2004 doğumlu futbolcu, bu sezon Danimarka Ligi’nde ve Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Aral Şimşir’in teknik kapasitesi, pas kalitesi ve mücadele gücü, teknik direktör Okan Buruk’un aradığı oyuncu profiline uyuyor.

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Galatasaray’ın Midtjylland ile yapacağı görüşmelerde bonservis bedeli ve sözleşme şartlarının masaya yatırılması bekleniyor. Danimarka ekibinin genç oyuncu için yüksek bir bonservis talep edeceği belirtilse de Sarı-Kırmızılı yönetim, transferi uygun şartlarda sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray, Can Uzun ve Aral Şimşir transferlerinde önemli adımlar atarken, iki milli yıldızın geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.