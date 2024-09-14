Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: Şov transferlerden vazgeçmemiz lazım

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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ligde 19 takım bulunduğunu hatırlatırken transfer döneminde neden sarı kırmızılıların bu kadar projektörlerin altında tutulduğuna anlam veremediğini söyledi. 2-3 oyuncu yeterliyken 5 transfer yapıldığını ve bunun halen az görüldüğüne dikkat çeken Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

KEREM HARiÇ OYNAMAYANLAR GiTTi

“Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... bir İcardi’miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11’de fırsat bulamayanlardı.

OKAN HOCAMIZIN BiR PLANI VAR

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2 ya da 3 oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve scout ekibimizin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. 1 liralık oyuncuya 5 lira verirseniz sadece bizi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Ben Mustafa Cengiz başkanımızı eleştirmiştim. Bafetimbi Gomis’ten Radamel Falcao’ya 50 milyon Euro çöpe atmıştınız dedim.

KiMSE TAKIMA 6 AYLIĞINA GELMiYOR

Bizim bu şov transferlerden vazgeçmemiz lazım. Bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Kulübün üstüne ilave bir 50-100 milyon Euro koyacaksak ben Mustafa Cengiz başkanımı niye eleştirdim.”

BiZ ÇAKMA DEĞiL GERÇEK 5’iNCi YILDIZI TAKACAĞIZ

“Rakibimiz 11 senede şampiyon olamamışken burası 2 senede 2 kez şampiyon olmuş. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken biz Galatasaray olarak taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız.”

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