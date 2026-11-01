Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk istifa etti!

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu.

İSTİFA KARARINI DUYURDU

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Saygılarımla."