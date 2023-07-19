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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: "Icardi gelmek istiyor ama öncelik eşinin sağlığı"

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Icardi
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: Icardi gelmek istiyor ama öncelik eşinin sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 01:57

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, yeni sezon fikstür çekimi sonrası, “Bundan önce oynadık herkesi yendik şampiyon olduk. Niyetimiz herkesi yenip şampiyon olmak" dedi.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, tüm kulüplere başarılar dileyerek, “İlk hafta Kayserispor deplasmanında oynayacağız. 19 takımın 19'uyla oynayacağız. Bundan önce oynadık herkesi yendik şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz herkesi yenip şampiyon olmak” dedi.

10 yıl sonra özel bir şirketin lige isim sponsoru olmasının hatırlatılması üzerine Öztürk, “Trendyol'un lige sponsor olması çok kıymetli. Yıllarca Spor Toto sponsorluğunda gitti. Ama eminim desteğini sürdürecektir Spor Toto. Trendyol'u büyük bir takdirle karşılıyoruz ama Spor Toto'nun katkılarının da artarak gelmesini bekliyoruz. Bu kulüpler ekonomilerini çevirecekler ki, Spor Toto da faaliyetine devam edebilsin. Bu nedenle Trendyol'un sponsorluğu muazzam. Mehmet Büyükekşi başkana ve Trendyol Grup Başkanı'na tebrikler” ifadelerini kullandı.

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"ICARDİ GELMEK İSTİYOR AMA ÖNCELİK EŞİNİN SAĞLIĞI"

Transferde uzun süredir taraftarın beklediği isim olan Mauro ICARDİ’nin süreciyle alakalı, “Biz 2 ay önce de söylüyorduk, Icardi kiralıktı ve şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, hocamız, bu işin mimarı Erden Timur önemli bir şekilde çalışıyor. Icardi de gelmek istiyor ama öncelik kıymetli eşinin sağlığı. Biz futbolcunun Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve biz sonra futbol konuşuruz” şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Icardi