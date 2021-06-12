Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Fatih Terim ile neden görüşmediği sorusuna “Ben kimseyi satmadım. Satmam. Yiğit Şardan bana mart ayında teklif yaptığında Mustafa Cengiz’i satmadım” yanıtını verdikten sonra duygusallaşan Albayrak “Daha fazla konuşamayacağım” diyerek yayını terk etti.

G.Saray’da 19 Haziran’da seçimde Yiğit Şardan’ın ekibinde yer alan 2 başkan Abdurrahim Albayrak, başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Uzun bir aradan sonra sessizliğini Clubhouse’da katıldığı bir sohbet odasında bozan Albayrak, “Başkan Mustafa Cengiz’in yaptığı son toplantıda çok üzüldüm, en çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım, olmadım vazgeçtim. Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım” dedi.

Fatih Terim’le aramıza kimse giremez

Sarı kırmızılıların 2. başkanı, 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona eren Fatih Terim’le ilgili olarak ise “Fatih hocayla benim aramın kötü olma ihtimali yok. Yıllarımızı beraber geçirmişiz, Fatih hocayla bizi kimse ayıramaz, aramıza giremezler. Fatih hocayla bizim dostluğumuz bitmez. Biz bir aileyiz. Annesine anne, babasına baba derim. Fatih hoca milli takımda olduğu dönemde bile böyle oldu. Kendisiyle en son Malatyaspor maçından sonra Florya’da beraberdik. Uzun uzun transfer listesi üzerine konuştuk” değerlendirmesinde bulundu.

‘Başkanın arkasından iş çevirmem’ dedim

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ile neden görüşmediği ile ilgili yöneltilen bir soruya ise “Ben kimseyi satmadım. Satmam. Yiğit Şardan bana mart ayında teklif yaptığında ‘Başkanın arkasından iş çevirmem, bu bana yakışmaz’ dedim. Bu teklifi kabul etmedim. Mustafa Cengiz’i satmadım. Mesut Yılmaz rahmetli oldu ama hâlâ her cuma mezarına giderim. Ben hayatımda kimseyi satmadım” yanıtını verdi. Sonrasında duygusallaşan ve gözyaşlarını tutamayan Albayrak “Daha fazla konuşamayacağım. Özür dilerim” diyerek odayı terk etti.

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