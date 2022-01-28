Galatasaray Tuzlaspor maç sonucu: 2-6

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Galatasaray ile Tuzlaspor, liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Tuzlaspor 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tuzlaspor'da sahneye çıkan Ezeh, 20, 28 ve 50. dakikalarda gol atıp skoru 3-1'e getirdi. Onat Kutay Kurt 59. dakikada skoru 4-1'e getirdi.

Galatasaray 66. dakikada Ömer Bayram'la skoru 4-2'ye getirse de Tuzlaspor 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golüyle skoru 6-2 yaptı.

Mücadele, 6-2 sona erdi.

OMAR ELABDELLAOUI 13 AY SONRA MAÇA ÇIKTI

2020 yılbaşı akşamı evinde yaşadığı kaza sonrası gözünden yaralanan ve uzun süre tedavi gören Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, 13 ay sonra maça çıktı.

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İKİ GENÇ OYUNCU SAHADAYDI

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Tuzlaspor karşısına Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil 11'iyle çıktı.

Kaleci Berk Balaban ve orta saha Bartuğ Elmaz dışındaki oyuncuların deneyimli olmaları dikkat çekti.

TORRENT 4 MAÇ 4 MAĞLUBİYET

Fatih Terim'in ardından Domenec Torrent'i takımın başına getiren alatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım 4 maçta 6 gol atarken 15 gol yedi.

Torrent döneminde Galatasaray'ın aldığı sonuçlar:

Hatayspor (4-2) deplasman

Kasımpaşa (1-3) içeride

Trabzonspor (1-2) içeride

Tuzlaspor (2-6) içeride

GALATASARAY 2-6 TUZLASPOR

GOLLER: 15' Onat Kutay Kurt (kendi kalesine), 20' Ezeh, 28' Ezeh, 50' Ezeh, 59' Onat Kutay Kurt, 66' Ömer Bayram, 78' Sedat Şahintürk, 83' Jurgen Bardhi

İlk yarı sonucu: 1-2

GALATASARAY İLK 11: Berk, Omar, Aytaç, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Bartuğ, Kerem, Oğulcan, Barış, Halil

TUZLASPOR İLK 11: Philipp Angeler, Aykut Çeviker, Samet Asatekin, Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Lamine Diack, Veaceslav Posmac, Tayfun Aydoğan, Francis Ezeh, Ahmet Yazar, Onat Kutay Kurt