Galatasaray 2-2 Stuttgart maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)

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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti. Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile eşitliği sağladı.
Arda Tagay, 73. dakikada sarı kırmızılıları yeniden öne geçiren golü attı. Stuttgart, 87. dakikada ceza sahası dışından Brayan Kenmoe'nin golüyle skoru eşitledi.
GALATASARAY PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ
2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.
Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.
🏆UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Galatasaray U19 Takımı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırladığı Stuttgart U19 ile 2-2 berabere kaldı. ⚽23' Berat Luş ⚽49' Enis Redzepi ⚽73' Arda Tagay ⚽87' Brayann Kenmoe https://t.co/KXa10omlsn— Spor Arena (@sporarena) November 3, 2026