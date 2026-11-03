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Galatasaray 2-2 Stuttgart maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)

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#Galatasaray#UEFA Gençlik Ligi#Futbol
Galatasaray 2-2 Stuttgart maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 16:06

Galatasaray U19 ve Stuttgart U19, UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti. Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile eşitliği sağladı.

Arda Tagay, 73. dakikada sarı kırmızılıları yeniden öne geçiren golü attı. Stuttgart, 87. dakikada ceza sahası dışından Brayan Kenmoe'nin golüyle skoru eşitledi.

GALATASARAY PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ

2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı.

Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.

 

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#Galatasaray#UEFA Gençlik Ligi#Futbol

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