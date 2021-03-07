Galatasaray 2-2 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sivasspor mücadelenin henüz 9. dakikasında Gradel'in golüyle öne geçerken yanıt 14. dakikada Radamel Falcao'dan geldi.

Konuk ekip, 38. dakikada Tyler Boyd ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1'lik avantajla girdi.

Sarı-kırmızılılar 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydetti golle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, maç fazlasına karşın lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Sivasspor'un puanı ise 34 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada konuk takım öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun oynadığı topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Son olarak ceza sahası yayının solundaki Linnes'in geri pasında araya Gradel girdi. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Galatasaray Falcao'nun şık golüyle beraberliği yakaladı. Babel'in pasıyla Sivasspor yarı alanının ortalarında buluşan Falcao, ceza sahası yayı gerisinde Robin Yalçın'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Kolombiyalı oyuncu, şut açısını bulduktan sonra sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan direğe de çarparak ağlarla buluştu:

1-1.

18. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte altıpasa hareketlenen Onyekuru uygun durumda vurduğu topu üstten auta attı.

32. dakikada Saracchi'nin soldan yerden ortasına Belhanda penaltı noktası civarında bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sağdan kullanılan taçta penaltı noktası gerisine gelen topa Gradel sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera'nın son anda çeldiği meşin yuvarlağı altıpasta Boyd tamamladı ve takımını ikinci kez öne geçirdi: 1-2.

Müsabakanın ilk yarısını Sivas temsilcisi 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Gedson, Babel, Onyekuru, Falcao

Sivasspor: Ali Şaşal; Ahmet, Robin, Samba, Uğur; Hakan, Ziya, Fayçal; Boyd, Yatabare, Max.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

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