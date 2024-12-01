Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Galatasaray 45+5'te Barış Alper ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47. dakikda Sallai ile 2-1 öne geçti. Eyüpspor bu gole 71. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.

Çok sayıda eksikle Galatasaray karşısına çıkan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

5 MAÇ SONRA PUAN KAYBI

Galatasaray, ligde ikinci kez berabere kaldı ve 5 maç sonra puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım 35 puana yükselirken Eyüpspor puanını 23 yaptı.

GALATASARAY 2-2 EYÜPSPOR

GOL: 13' Emre Akbaba, 45+5 Barış Alper, 47' Sallai, 71' Ampem

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ilk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Metehan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Claro, Dorukhan, Caner, Dubois, Taşkın, Emre Akbaba, Tayfur, Halil, Bruno, Thiam

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada ileriye atılan uzun pasta topla buluşan Bruno'nun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın sağ çaprazdan gelişine kafa ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Thiam'ın sağ tarafa gönderdiği pas sonrası Halil'in çizgiye kadar inerek içeri çevirdiği topu altıpas içerisinde Emre Akbaba tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada Torreira'nın ileriye uzun yolladığı pasta topla buluşan Osimhen'in Dorukhan'ı geçip ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

31. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Thiam'ın müdahalesi sonrası kaleye yönelen topu Claro, yaptığı müdahale ile kafa ile çizgiden çıkardı. Altıpas içine inen topa sol çaprazda Torreira kafa ile vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Sara'nın sağ taraftan sol ayağıyla içeri çevirdiği topta Sanchez'in kafa ile çevirdiği pas sonrası Osimhen'in sol çaprazdan vole vuruşunda top üstten auta gitti.

45+3. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Sanchez'in kafa ile dokunduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45+5. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol çaprazından kale önüne ortasında kaleci Berke'den seken topa önce Davinson Sanchez daha sonra Sallai vuruşunu yaptı kaleci Berke bir kez daha topu kurtarırken, seken topa sol ayağıyla vuruş yapan Barış Alper meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Sara’nın sağ taraftan ortasında Osimhen’in kafayla indirdiği topta Sallai’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada Yunus’un pasında topla buluşan ve sağ taraftan içeriye yönelen Osimhen’in pasında Barış Alper’in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Mertens’in sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi gerisinden Sallai’nin kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

71. dakikada Taşkın’ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Ampem’in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2

75. dakikada Sallai’nin sol taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı ortasında Barış’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88. dakikada Osimhen’in topuk pasında ceza sahası içinde Kerem Demirbay’ın kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Berke gole meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Jelert’in sert vuruşunda kaleci Berke bir kez daha gole izin vermedi.

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