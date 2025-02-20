Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar kozlarını paylaştı.

Rams Park'taki mücadele 2-2 sona erdi. Hollanda'daki ilk maçı 4-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

AZ Alkmaar, 43. dakikada Maikuma ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Konuk ekip, 56. dakikada Kasius ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da Osimhen, 56. dakikada attığı golle durumu 2-1 getirdi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 70. dakikada Sallai'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Koopmeiners’in sol taraftan ceza sahası içine pasında Mijnans topla buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay son anda uzanarak topu kornere çeldi.

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13. dakikada Poku’nun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay topu çıkardı. Pozisyonun devamında Koopmeiners’in penaltı noktası yakınından vuruşunda Davinson Sanchez topa kale önünde müdahale etti.

16. dakikada Sallai’nin ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Owusu-Oduro son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

26. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından oluşan karambolde ceza sahası dışına açılan topa Belic gelişine vurdu, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Wolfe’nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Poku sol taraftan topu ceza sahasına taşıdı. Poku’nun ceza sahası içi sol çaprazından pasında Maikuma kale önünde dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

50. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içinden şutunda top savunmaya çarparak üstten az farkla kornere gitti.

55. dakikada savunmadan açılan topu önüne alan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı. 0-2

56. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Sara ceza yayı önünde dokundu. Ceza sahasına hareketlenen Osimhen, penaltı noktası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2

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70. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol tarafından pasını içeri çıkardı. Ceza sahası içine hareketlenen Sallai, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.