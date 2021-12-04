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Galatasaray 2-2 Altay (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Galatasaray#Altay
Galatasaray 2-2 Altay (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı.

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Galatasaray ile Altay, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin 17. dakikasında Pinares ile öne geçen Altay, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Mbaye Diagne çıktı ve takımını öne geçirdi. Son sözü ise 86'da Bamba penaltıdan söyledi.

Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Galatasaray, 23 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Altay'ın puanı ise 18 oldu.

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CICALDAU VE ÖMER KADRODA YER ALMADI

Galatasaray’da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, sarı kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı.

AYTAÇ KARA 8 MAÇ SONRA...

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Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray’ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6’ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.

TERİM'İN CEZASI SÜRDÜ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

 

 

 

 

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#Süper Lig#Galatasaray#Altay

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