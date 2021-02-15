Galatasaray 2-1 Kasımpaşa maçının ardından o sözler! "Messi'yi bile getirseniz..."

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta sarı-kırmızılılar, 89'da Mostafa Mohamed'in kaydettiği golle mücadeleyi 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ikinci gol 51. dakikada Thelin'den geldi ve Kasımpaşa skoru dengeye getirdi. Son sözü 89. dakikada Mostafa Mohamed penaltıdan söyledi ve Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça yükselteren Galatasaray 51 puanla Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldığı mücadeleyi değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki koşullar futbol oyunu için o kadar olumsuzdu ki dün Messi’yi iki takımdan birine koysanız veya Manchester City’i sahaya sürseniz ortaya bir şey koymaları mümkün değildi. Pas ve dribling yapmanın imkansız olduğu zeminde yüksek toplar ve mücadele gücü ön plana çıktı. Fatih Terim, dünkü senaryoya uygun, farklı bir 11 ile takımını sahaya sürdü. Onyekuru topla hareketlenen bir oyuncu; Taylan ise bir pasör. Bu yüzden 11’de başlamamaları normal.

KARAMBOL GOLÜ

Dakikalar geçtikçe daha da ağırlaşacağı belli olan zeminde Galatasaray, akıllıca bir planla ilk 10 dakika baskıyla başladı. Bu sahada gol olacaksa ya duran toptan, ya şut ile veya bireysel hata ile gelecekti. Nitekim ceza alanı dışından üst üste şutlar ve devamında gelen köşe vuruşları sonucunda oluşan bir karambolde 9’uncu dakikada Kerem ile golü buldu. 1-0’dan sonra rakibini kendi yarı sahasında adam adama karşılayan Galatasaray, Kasımpaşa’yı kalesinden uzak tuttu.

BU ZEMiN 1 AY DÜZELMEZ

İkinci yarıda ise işlerin Kasımpaşa lehine gelişeceği belliydi. Çünkü Galatasaray’ın savunduğu yarı alanının kenar kısımları futbol oynamaya daha elverişliydi. Aytaç ve Tosic’in ısrarla ve yüksek mücadele gücüyle rakip yarı alana taşıdığı bir topun devamında gelen ortaya Muslera hatalı çıkınca Thelin’in beraberlik golü geldi. Golden sonra da daha etkili hücumlar yapan taraf Kasımpaşa olsa da 88’nci dakikada Onyekuru’nun çabukluğu sayesinde kazanılan penaltıyla Galatasaray, mucizevi bir galibiyet elde etti. Dün ağır sahada çok yoğun bir mücadele ortaya koyan 2 takımı da kutlamak lazım. Galatasaray dün 3 puanı aldı ancak bu zemin en az 1 ay düzelmez.

UĞUR MELEKE

Malumunuz Süper Lig, sıralı fikstür algoritması kullanan bir turnuva. Bu yüzden de genelde herkes rakipleriyle hemen hemen aynı sırayla oynuyor. Bu da bazen fikstürde sıralı zorluklar ya da kolaylıklar yaratabiliyor. Bu sezon Süper Lig fikstürünün zor dönemeci, takımların Antep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya ile peş peşe oynadığı bölüm. Bu bölümde Eddie Newton görevini kaybetti mesela. Galatasaray da ilk yarıda bu 5 haftada yalnızca 7 puan toplamış ve ufak çaplı bir kriz yaşamıştı. Ancak ikinci devrede bu 5 maçın 4’ünü oynadılar. Bu dört maçı 12 puanla geçtiler bu kez.

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

Bu zorlu fikstür içine bir de Türkiye Kupası maçının girmesi, Terim’i kadroda radikal değişiklikler yapmaya itti. Donk, Onyekuru, Belhanda ve Taylan’ın kenarda başladığı günde Etebo, Luyindama gibi fiziksel olarak daha sert opsiyonlara yöneldi Terim. Bu kadar kötü bir zeminde yerden oynamak da akıllıca değildi ve maça da bu stratejiyle girdiler. İlk 10 dakikada fırtına gibi oynadılar, altısı isabetli 8 şut attılar, üç de korner kullandılar. Doğru hava oyununun sonucunu da devreye galip girerek aldılar zaten. Bu bölümde Kerem ve Mohamed’in uyumu ve iyi oyunu dikkat çekiciydi.

DONK VE LUYINDAMA BAŞROLDE

Ancak ikinci devre zeminin daha da ağırlaşmasıyla hikâye değişti. Bu kez devreye doğru oyunla başlayan taraf Kasımpaşa’ydı. Sağ açığa Varga’nın girişi, sola Hajradinovic’in geçişiyle misafir ekip de orta sayısını artırdı. Muslera’nın hatasıyla golü de buldular. Ancak Galatasaray gerçekten fiziksel olarak güçlü bir takım. 70’te böyle havalarda fark yaratacağı kesin olan Donk girdi, sahada zaten bir başka dev Luyindama da vardı. Onların başrolde olduğu yüksek toplarla galibiyete uzandı sarı kırmızılılar.

İLK DEVRE DİNAMİKTİLER

G.Saray’ın dün bir başka kazancı ileri altılısının gençleşmesiydi. Babel dışında Etebo (25), Kerem (22), Mohamed (23), Gedson (22) ve Emre (26), dinamik bir ilk devre oynadılar dün. Eğer Babel’in yerinde Onyekuru başlamış olsaydı G.Saray’ın ileri altılısının yaş ortalaması 23 seviyesinde olacaktı hatta.