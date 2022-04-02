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Galatasaray 2-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

#Süper Lig#Karagümrük#Galatasaray
Galatasaray 2-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

Galatasaray, Süper Lig 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Gomis ve Babel kaydetti.

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Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 12. dakikada Babel ile farkı 2'ye çıkardı.

Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic ile penaltıdan faydalanamadı ve 3 puanı alan taraf ev sahibi ekip oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 11. galibiyetini alarak puanını 41 yaptı. Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlunun pasında ceza sahası içinde topa dokunan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

4üncü dakikada penaltıyı kullanan Gomis, kaleciyle topu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

12nci dakikada Babelin pasıyla Cicaldau sağ kanattan ceza sahasına girdi. Cicaldau, penaltı noktası üzerine hareketlenen Babeli tekrar görürken, Babelin tekte vuruşu ağlara gitti: 2-0.

36ncı dakikada Babelin pasında ceza sahası dışının sol tarafında topla buluşan Cicaldaunun yaptığı vuruş direğe çarparak auta gitti.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0lık üstünlüğü ile sona erdi.

70inci dakikada Adnan Uğurun ceza sahası dışından çektiği şut direğe çarparak dışarı çıktı.

73üncü dakikada oluşan karambolde Musleranın üst üste kurtarışları sonrasında Luckassenin içeri çevirdiği topa Van Aanholt eliyle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan devam kararı verdi.

75inci dakikada VARın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Pesicin kullandığı penaltı vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

77nci dakikada Emre Morun ceza sahası dışından çektiği şutta Muslera topu altından kaçırdı. Deneyimli kaleci, top çizgiyi geçmeden son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.

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İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11': Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

Karagümrük 11'i: Viviano, Luckassen, Salih, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

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#Süper Lig#Karagümrük#Galatasaray

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