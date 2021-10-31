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Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

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Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanlar kaybettiği 11. haftada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Galibiyet gollerini Morutan ve Kerem kaydetti.

Galatasaray - Gaziantep maçından öne çıkan fotoğraflarGalatasaray - Gaziantep maçından öne çıkan fotoğraflar
Galatasaray - Gaziantep maçından öne çıkan fotoğraflar

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Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Mücadelenin 45+3. dakikasında Morutan'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanlar kaybettiği haftada galibiyet alan Galatasaray, puanını 20'ye yükseltti. Gaziantep ekibi ise 12 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

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45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

45 3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90 5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.

 

 

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