Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor (Maçın özeti ve golleri)

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 38. dakikasında Mostafa Mohamed ile öne geçen Galatasaray'da ilk yarının son anlarında yine sahneye Mısırlı golcü çıktı.

Mostafa, 45. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve sarı-kırmızılılar devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'deki galibiyet serisi 8 maça çıkaran sar-kırmızılıların puanı 57'ye yükseldi. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı.

FALCAO 52 GÜN SONRA OYNADI

Galatasaray'da 86. dakikada Mostafa Mohamed'in yerine oyuna dahil olan Falcao, 52 gün sonra tekrar sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

18. dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

24. dakikada Da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde top ters kanattaki Emre Kılınç'a geldi. Ceza sahasına girip son çizgiye inen Emre'nin ortasında altıpas içinde Onyekuru meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Göktuğ'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı santrforun düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40. dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

45. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Luyindama'nın ceza sahasına uzun pasına hareketlenen Mustafa Muhammed, sağ çaprazda çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0.

61. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Luyindama'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokulan Rashani, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu şut çekmek yerine pasını sağındaki Gomes'e aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak takım arkadaşının arkasında kalınca takımı önemli bir fırsattan yararlanamadı.

65. dakikada Onyekuru'nun indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Arda Turan, rakiplerinin önünü kapatmasının ardından pasını yay içindeki Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin vuruşunda yerden giden meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Mete Kalkavan, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

73. dakikada Belhanda'nın kaptırdığı top sonrası Osman Çelik'in pasıyla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazda karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

90 6. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top Göktuğ'dan döndü.

Karşılaşmayı Galatasaray ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Cenk, Aatıf, Gomes.

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