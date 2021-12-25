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Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

#Galatasaray#Antalyaspor#Süperlig
Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı.

Galatasaray - Antalyaspor maçından fotoğraflarGalatasaray - Antalyaspor maçından fotoğraflar
Galatasaray - Antalyaspor maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+1'de Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Süper Lig'de 7 hafta sonra galibiyet alan Galatasaray puanını 27'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Antalyaspor 22 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed’in yerden şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
9. dakikada Oğulcan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa Muhammed’in kafa vuruşunu Boffin oyun alanına çıkarttı. Dönen topu alan Nelsson’un vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının müdahalesiyle kornere çıktı.
12. dakikada sağ tarafta topu alan Feghouli’nin ceza sahası içine açtığı ortada Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Doğukan’ın ceza sahası içine açtığı ortada top önünde kalan Floranus’un şutunda meşin yuvarlağı İsmail Çipe iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Kerem’in sağ tarafa verdiği pasta Feghouli’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ taraftan Güray’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topu alan Doğukan’ın şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
52. dakikada ceza sahası dışında topu alan Kerem’in yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
58. dakikada Halil’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Feghouli’nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sol taraftan topu alan Mukairu’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı İsmail Çipe kornere çeldi.
75. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası dışında topu alan Mustafa Muhammed’in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray-Antalyaspor maçını tribünden takip ettiBeşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray-Antalyaspor maçını tribünden takip ettiHaberi görüntüle

Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Oğulcan Çağlayan xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Aytaç Kara xx (Alpaslan Öztürk dk. 86 ?), Berkan Kutlu xx (Atalay dk. 90+3 ?), Sofiane Feghouli xx (Emre Kılınç dk. 73 xx), Kerem Aktürkoğlu xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 86 ?), Halil Dervişoğlu xx (Morutan dk. 73 xx), Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Fatih, Yedlin, Işık Kaan, Assunçao, Ömer Bayram
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
FT Antalyaspor: Boffin xx, Veysel xx (Crivelli dk. 64 xx), Naldo xx, Kudryashov xx, Floranus xx (Milosevic dk. 81 ?), Güray xx, Bünyamin xx, Fredy xx, Amilton xx (Ghacha dk. 64 xx), Doğukan xx (Gökdeniz dk. 72 xx), Mukairu xx (Wright dk. 64 xx)
Yedekler: Doğukan, Bahadır, Eren, Nuri Şahin, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Feghouli (dk. 45+1), Kerem (dk. 52) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Naldo, Veysel, Milosevic (Antalyaspor), Aytaç, Marcao, Kerem, Oğulcan (Galatasaray)

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "WinterLeague projesi" kapsamında Spor Arena'nın sorularını yanıtladı. Çetin, üzerinde çalıştıkları organizasyonla Antalya şehrinin kış mevsiminde en çok konuşulan şehir olabileceğine vurgu yaparken, teknik direktör Nuri Şahin'in performansı ve kulübün genç taktisyene bakışını yorumladı.

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