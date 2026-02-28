×
Galatasaray 19 günde 6 kritik maça çıkacak!

Güncelleme Tarihi:

Galatasaray 19 günde 6 kritik maça çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı Beşiktaş derbisi, 2 Devler Ligi maçının da içinde olduğu yoğun bir fikstür bekliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile eşleşmesinin ardından maç takvimi de belli olurken Okan Buruk ve öğrencilerini milli araya kadar zorlu karşılaşmaların olduğu yoğun bir fikstür bekliyor.

Bugün Süper Lig’de Alanyaspor’u konuk edecek olan sarı kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda bir kez daha karşı karşıya gelecek. Cimbom 7 Mart’ta ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda derbi oynayacak.

Bu karşılaşmadan 3 gün sonra ise evinde Liverpool’u konuk edecek. 13-15 Mart’ta Başakşehir ile oynadıktan sonra ise Devler Ligi rövanşında 18 Mart’ta Liverpool’a konuk olacak.

