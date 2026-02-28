Galatasaray, 17'lik Sadio Mane buldu! Transferde 7 kulüp yarışta

Haberin Devamı

Gelecek yıllar için genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, kolları sıvadı.

Sarı kırmızılılar, bu kez gözünü genç ve gelecek vadeden isimlere dikti. Konuya ilişkin Afrika basını, önemli bir transfer haberini ortaya çıkardı.

17'LİK MANE BULUNDU

Buna göre Galatasaray, Senegal Ligi'nde gol krallığına yarışan 17 yaşındaki genç yeteneği transfer listesine yazdı.

"Senegal Lig 1'in bu sezon en büyük sürprizlerinden biri, şüphe yok ki Generation Foot forveti Abdourahmane Mbodj oldu.

Mbodj, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında. 17 yaşındaki golcüyü Metz, Marsilya, Rennes, Lens, Lille, Stuttgart, Frankfurt ve Galatasaray takip ediyor.

15 maçta 6 gol atan 17 yaşındaki yıldız adayı, şu anda liginde gol krallığı yarışında bulunuyor. Boubacar Coly, 7 gol ile gol kralı konumunda. Abdourahmane Mbodj, 17 yaşında olmasına rağmen Senegal'in en iyi forvetlerinden biri olduğuna inanılıyor.

OYUN ÖZELLİKLERİ

Teknik becerilerinin yüksek olması, etkili ve hızlı bir silah olması onu cazip kılıyor. Son vuruşları iyi olduğu için gol atma konusunda sorun yaşamasa da asist yapmayı da seviyor. Yoğun pres oyunlarına uyum sağlayabilen ve yüksek çalışma temposuna ayak uydurabilen bir fiziksel yapıya sahip. Büyük potansiyelli, çok yönlü bir oyuncu.

STİLİ SADIO MANE'YE BENZİYOR

Abdourahmane Mbod, Senegal'de yeni 'Sadio Mane' olarak adlandırılıyor. Forvet oyuncusu olmasına karşın, hızı ve oyun stili ile Senegal efsanesine benziyor."

