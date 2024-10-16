Galatasaray 16'lı final turuna yükseldi

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek tur atladı.
Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, adını 16'lı final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi Wiesbaden ile karşılaşacak.