Galatasaray 123-41 Samsun Canik Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 123-41 yendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ali Köseoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu
Galatasaray: Melisa Eroğlu 21, Simge Tokmak 8, Miray Balotu 11, Pelin Derya Bilgiç 7, Arifecan Vardar 21, Misra Albayrak 22, Asena Yalçın, Cansu Köksal 8, Sude Yılmaz 10, Steinberga 4, Hruscakova 11
Samsun Canik Belediyespor: Fatma Dilara Azaklı 8, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 8, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever 7, Dilan Çelik 5, Kayra Güler Sağlam 3, Nazlı Çalışkan 5, Elif Korkut 5, Nazlıcan Mengenecioğlu
1. Periyot: 31-8
Devre: 57-17
3. Periyot: 87-28
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