Galatasaray, 101. kornerde golü buldu

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Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.

Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Diagne kullanılan kornerde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'de Mayıs 2019'dan (vs Çaykur Rizespor) bu yana ilk kafa golünü Altay filelerine gönderdi.

Senegalli futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 2’ye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1’er golü bulunuyor.

100 MAÇ SONRA KORNER GOLÜ

Süper Lig'de bu sezon korner atışlarından eli boş dönen Galatasaray, Diagne'nin golüyle 100 maç sonra kornerden gol buldu.