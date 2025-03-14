Galatasaray 10 puanlık fark peşinde!

Güncelleme Tarihi:
Lider Galatasaray, 28. haftanın açılış maçında bu akşam Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 20.30’da başlayacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Jakobs’un yanı sıra cezalı Ahmed Kutucu ve Günay forma giyemeyecek.
Akdeniz ekibinde ise Erdoğan, Emre ve Burak sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Galatasaray’da ceza sınırındaki Osimhen ile Sallai bugün Antalyaspor karşısında oynayıp sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.