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Galatasaray 10 maçta 1 kez kazanabildi

#Galatasaray#Süper Lig#Giresunspor
Galatasaray 10 maçta 1 kez kazanabildi

Sarı kırmızılılar bu süreçte 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, 4 defa da berabere kaldı.

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Sezona önemli transferlerle ve gençlik yapılanmasıyla giren Galatasaray, Süper Lig’de 2. yarıya da kötü bir başlangıç yaptı. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, lig ve kupadaki son 10 müsabakasının 9’unda sahadan galibiyet alamadan ayrıldı. Cimbom bu süreçte sadece ilk yarının son sınavında Antalyaspor karşısında sahasında 2-0’lık skorla kazanabildi. Galatasaray 4 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

YENiLERE KARŞI 2. YENiLGi

Giresunspor karşısındaki yenilgiyle beraber Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile Süper Lig’e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 37 karşılaşmada toplamda 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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