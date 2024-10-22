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Galatasaray 1 eksikle çalıştı

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#GALATASARAY#Elfsborg#UEFA AVRUPA LİGİ
Galatasaray 1 eksikle çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 14:47

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı.

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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlığı bulunan sol bek Ismail Jakobs yer almadı.

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#GALATASARAY#Elfsborg#UEFA AVRUPA LİGİ

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