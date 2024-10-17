Galatasaray 1-6 Roma (Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı)

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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 6-1 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleden İtalyan ekibinin gollerini 7. dakikada Cissoko, 24. dakikada Giacinti, 54. dakikada Haavi, 59. dakikada Giugliano, 84. dakikada Pandini ve 87. dakikada Corelli atarken, Galatasaray'ın tek golü 75. dakikada Staskova'dan geldi.

Roma puanını 6'ya yükseltirken Galatasaray puansız kaldı.

Öte yandan Galatasaray'ın golünü atan Staskova, bir Türk takımının Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Galatasaray geriden oyun kurmaya çalışırken Demehin'in geri pasında kaleci Gamze Yaman topu ayağının altından kaçırdı. Viens'in vuruşunda Gamze uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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7. dakikada Roma öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Giugliano kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Cissoko'nun kafa vuruşunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

24. dakikada fark 2'ye çıktı. Kumagai'nin sol kanada gönderdiği pasta topla buluşan Hanshaw, kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Giacinti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

45. dakikada Roma penaltı kazandı. Glionna'nın sağdan kullandığı korner atışında Kumagai kafayı vurdu, hakem Tess Olofsson, Arzu Karabulut'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Giugliano'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Gamze Yaman'ın müdahale ettiği top üst direğe de çarparak oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Giugliano, soldan atağa katılan Haavi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan ceza sahasına girip çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-3.

59. dakikada Roma dördüncü golü kaydetti. Sol kanatta topla buluşan Haavi, savunmanın arkasına hareketlenen Giugliano'ya ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası içinden bekletmeden vuruşunda fark 4'e çıktı: 0-4.

76. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 3'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ecem Cumert, ceza sahasına ortaladı. Savunmada müdahale eden Troelsgaard'ın ters vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Staskova, yakın mesafeden düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 1-4.

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84. dakikada Roma farkı yeniden 4'e çıkardı. Pilgrim'in sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Haavi'nin önünde kaldı.Bu futbolcunun kale sahasına doldurduğu meşin yuvarlağa Pandini kafayı vurarak takımının beşinci golünü kaydetti: 1-5.

87. dakikada Roma bir gol daha buldu. Pilgrim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Corelli, uzaktan sert vurdu. Kaleci Gamze Yaman'ın kontrol etmek istediği top bu oyuncunun bacaklarının arasından geçerek filelerle buluştu.

Müsabaka Roma'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tess Olofsson (İsveç), Almira Spahic (İsveç), Monica Lokkeberg (Norveç)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cumert, Bakarandze (Dk. 85 Arzu Akkurt), Diallo (Dk. 64 Emine Esen), Ebru Topçu, Usme (Dk. 74 Nazlıcan Parlak), Arzu Karabulut, Staskova

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Roma: Ceasar, Thogersen, Minami, Cissoko, Hanshaw, Glionna (Dk. 80 Corelli), Kumagai (Dk. 46 Pandini), Giugliano (Dk. 74 Troelsgaard), Greggi, Viens (Dk. 46 Haavi), Giacinti (Dk. 62 Pilgrim)

Goller: Dk. 7 Cissoko, Dk. 24 Giacinti, Dk. 54 Haavi, Dk. 59 Giugliano, Dk. 84 Pandini, Dk. 87 Corelli (Roma), Dk. 76 Staskova, (Galatasaray Petrol Ofisi)

Sarı kart: Dk. 81 Cissoko (Roma)