Galatasaray 1-3 Trabzonspor | Maçın özeti ve golleri
Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı ve lider Başakşehir ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Sosa(pen.), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Seri'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 61'e yükselterek Başakşehir ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise 52 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
6' Ndiaye'nin vuruşu savunmaya çarpıp yön değiştirdi, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın uzak köşeye vuruşu az farkla auta çıktı
9' Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında bomboş topla buluşan Feghouli'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
24' Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır oyunu durdurdu ve oyunculara su molası verdi.
32' Galatasaray'da Feghouli, Da Costa'ya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi.
41' VAR odasının uyarısıyla maçın hakemi Cüneyt Çakır, Ryan Donk'un ceza sahasında Alexander Sörloth'a yaptığı hareketin penaltı olduğuna karar verdi. Penaltı atışını kullanan Jose Sosa topu ağlara gönderdi.
52' Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
63' Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Marcao'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü
70' Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Seri'nin üzerinden kafayu vuran Novak ağları havalandırdı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Donk, Marcao, Saracchi; Seri; Feghouli, Belhanda, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram; Emre Akbaba.
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Süper Lig heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
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