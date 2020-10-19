Galatasaray 1-2 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 1-2 ALANYASPOR

GOL: 34' Falcao (P), 43' Babacar, 90+5' Davidson

KIRMIZI KART: 45+2' Etebo

İlk yarı sonucu: 1-1

Galatasaray'ın 70. dakikada Belhanda ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

YEDEKLER: Ufuk, Ahmet, Berkan, Fatih, Ceyhun, Hasan, Efekan, Umut, Tayfur, Mustafa

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Babel soldan sıfıra indi, içeri çevirdiği topu savunma kesti.

4' Babacar'ın sağdan geriye çıkardığı topa Bakasetas gelişine vurdu, Fatih köşede kurtardı topu.

7' Babel'in Falcao'ya doğru gönderdiği uzun pasta top auta çıktı.

12' Emre Akbaba'nın soldan ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun Juanfran'a yaptığı hareket sonrası hakem faul düdüğünü çaldı.

15' Galatasaray gole yaklaştı! Linnes'in ara pasında savunma arkasına sarkan Babel sağından gelen Emre Kılınç'ı gördü. Emre sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marafona'yı geçemedi.

16' Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama'nın kafası kalecide kaldı.

16' Alanyaspor hızlı çıktı. Bakasetas'ın soldan içeri doğru basında Bareiro'nun vuruşu dışarı gitti.

20' Savunma arkasına sarkan Babacar'ın vuruşunda Fatih'ten dönen topu eliyle önüne alınca düdük geldi. Babacar sarı kart gördü. Pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik oldu.

26' Luyindama'nın pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın uzaklardan vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

30' Salih Uçan'ı faulle durduran Etebo sarı kart gördü.

32' Bareiro ile Taylan orta alandaki mücadeleleri sonrası yerde kaldılar ve kısa süreli sakatlık geçirdiler. İki oyuncu da maça devam ediyor.

33' Galatasaray penaltı kazandı! Ceza alanına gelen uzun topa yükselen Moubandje'nin elle oynadığını işaret etti hakem.

34' Falcao penaltıda topu ağlara yolladı. 1-0

37'Alanyaspor'da Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Alanyasporlu futbolcular Saracchi'nin topu eliyle kestiği yönünde itirazda bulunsalar da maçın hakemi oralı olmadı.

42' Bareiro'ya faul yapan Marcao sarı kart gördü.

43' Babacar frikikten attı! Alanyaspor eşitliği yakalıyor... 1-1

45+2' Etebo, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Galatasaray 10 kişi.

İlk yarı sona erdi: 1-1

46' İkinci yarı pozisyonla başladı! Bakasetas'ın pasında Bareiro'nun sol çaprazdan vuruşunda top dışarı gitti.

46' Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram oyunda, Falcao ve Emre Akbaba kenara geldi ikinci yarıda

52' Taylan'a sert bir faul yapan Salih Uçan sarı kart gördü.

56' Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunu Fatih köşeden çeldi.

59' Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına seken topa Babacar çok sert vurdu, top az farkla auta gitti.

67' Galatasaray'da hakeme itiraz eden Belhanda sarı kart gördü.

70' Belhanda attı! Galatasaray yeniden öne geçiyor... Rakip kale sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Belhanda'nın ceza yayı sağından vuruşunda top ağlara gitti.

73' Hakem Galatasaray'ın golü için VAR incelemesini işaret etti ve golü iptal etti. Gol öncesi pozisyonda Babel'in elle oynadığını işaret ediyor hakem...

78' Babel'e faul yapan Siopis sarı kart gördü.

83' Galatasaray'da hakeme itiraz eden kaleci Fatih sarı kart gördü.

84' Galatasaray'da Diagne ve Donk oyuna giriyor. Taylan ve Emre Kılınç oyundan çıktı.

87' Alanyaspor hızlı atakla gole yaklaştı! Davidson'un ceza alanına girerken vuruşunda top yandan dışarı gitti.

89' Mustafa Pektemek'in ceza alanı dışından vuruşunda top direkten döndü!

90+5' Davidson attı! Alanyaspor öne geçiyor...

Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Galatasaray 232 gün sonra seyircisiyle buluştu

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisine kavuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermişti. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda seyircili olarak en son 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı ile birlikte 232 gün sonra taraftarına kavuştu.



Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca sayısı 198 ve bir locanın kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişebiliyor. Karşılaşmaları yaklaşık 1500 taraftar takip edebiliyor.

- Fatih Terim'den ilk 11'de 6 değişiklik

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.



Ligde son olarak milli maç arasından önce Kasımpaşa'ya konuk olan ve 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, 6 oyuncu değişikliğine gitti.

Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yer aldı.



Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.



Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.



- Emre Akbaba yaklaşık 3 ay sonra sahada



Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.



Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.



- Saracchi, 4 resmi maç sonra döndü



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü.



Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.



- Alanyaspor'da mecburi tek değişiklik



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Salih Uçan, Emmanouil Siopis, Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar ilk 11'ini çıkardı.



A Milli Takım'dan sakat dönen ve ligdeki son Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Efecan Karaca, Galatasaray'a karşı görev yapamadı. Milli futbolcunun yerine Khouma Babacar müsabakanın başlangıç kadrosunda mücadele etti.



- Azerbaycan'a destek mesajı



Türk Telekom Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.



Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız bir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın anısına maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

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